حملهی دشمن به سه شهر خوزستان
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونیستی به سه شهرستان اهواز، آبادان و رامهرمز خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی الله حیاتی ظهر امروز دوشنبه اظهار کرد: در فاصله ساعات ۱۳ و ۴۰ تا ۱۴، نقاطی از استان خوزستان مورد تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت.
وی افزود: دو اصابت در کنار منازل مسکونی شرکت آبفای اهواز و میدان پنج نخل که تاکنون گزارشی پیرامون موارد شهادت یا مجروحیت شهروندان نرسیده است.
حیاتی عنوان کرد: سه اصابت و انفجار در شهرک صنعتی رامهرمز بدون تلفات جانی و مجروحیت و همچنین چهار اصابت و انفجار در نقطه مرزی اروندکنار بدون تلفات جانی و مجروحیت به وقوع پیوست.