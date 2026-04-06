حمله‌ی دشمن به سه شهر خوزستان

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونیستی به سه شهرستان اهواز، آبادان و رامهرمز خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی الله حیاتی ظهر امروز دوشنبه اظهار کرد: در فاصله ساعات ۱۳ و ۴۰ تا ۱۴، نقاطی از استان خوزستان مورد تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت.

وی افزود: دو اصابت در کنار منازل مسکونی شرکت آبفای اهواز و میدان پنج نخل که تاکنون گزارشی پیرامون موارد شهادت یا مجروحیت شهروندان نرسیده است.

حیاتی عنوان کرد: سه اصابت و انفجار در شهرک صنعتی رامهرمز بدون تلفات جانی و مجروحیت و همچنین چهار اصابت و انفجار در نقطه مرزی اروندکنار بدون تلفات جانی و مجروحیت به وقوع پیوست.

 

