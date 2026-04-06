حمله همزمان آمریکا و اسرائیل به مراکز علمی، زیر ساختی و امنیت غذایی در شیراز و مرودشت
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، جنایت رژیمهای آمریکایی و صهیونیستی در حمله به شیراز و مرودشت خبر داد و گفت: پژوهشکده مکانیک پژوهشگاه فضایی شیراز، یکی از بخشهای شرکت نفت فلات قاره و مجتمع پتروشیمی مرودشت، بهطور همزمان هدف حملات هوایی دشمن قرار گرفتهاند.
به گزارش ایلنا، جلیل حسنی افزود: این حملات گرچه خساراتی به همراه داشت، اما با مدیریت به موقع، از فاجعهای بزرگتر جلوگیری شد.
وی در تشریح جزئیات این حملات اظهارکرد: در ادامه جنایتهای مستمر رژیمهای جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی، امروز شاهد حمله به پژوهشکده مکانیک پژوهشگاه فضایی شیراز بودیم؛ در جریان این حمله، بخشی از ساختمانها و تجهیزات این مجموعه تخریب شد؛ متاسفانه منازل مسکونی اطراف نیز خسارت دیدند و شیشه بسیاری از خانهها کاملا شکسته است.
سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس افزود: علاوه بر پژوهشکده فضایی، رژیمهای جنایتکار به یکی از بخشهای شرکت نفت فلات قاره ایران در شیراز نیز حمله کردند که خسارات وارده در دست بررسی است.
وی در ادامه با اشاره به ماهیت هماهنگ این حملات تصریح کرد که دشمن تلاش داشته با ضربه زدن همزمان به مراکز علمی، انرژی و صنعتی، امنیت غذایی مردم را نیز موردهدف قرار دهد چون عمده تولیدات پتروشیمی مرودشت تولید کود شیمیایی جهت مصارف کشاورزی است .
وی با تاکید بر اینکه در این حمله، امنیت غذایی مردم هدف قرار گرفته بود، خاطرنشان کرد: این حمله هیچگونه تلفات جانی نداشته
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس به شهروندان اطمینان خاطر داد: با توجه به تخلیه و انتقال مواد حساسیتزا و حجم بسیار اندک خسارات، و به ویژه آمادهباش کامل ستاد مدیریت بحران، هیچگونه خطری شهر مرودشت یا روستاهای همجوار را تهدید نمیکند.
وی از مردم گرامی خواست از هرگونه تجمع یا تردد غیرضروری در مبادی مجتمع پتروشیمی خودداری نمایند تا نیروهای امدادی بدون مانع به وظایف خود عمل کنند.