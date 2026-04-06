حمله دشمن آمریکایی- صهیونی به واحد صنعتی در شهر صنعتی البرز

به گزارش ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور، سخنگوی شورای تأمین استان قزوین در این باره گفت: امروز یک واحد صنعتی در شهرصنعتی البرز برای دومین بار در طول جنگ رمضان مورد حمله پرتابه دشمن قرار گرفت.

وی افزود: در این حادثه دو نفر دچار مصدومیت سطحی و پس از دریافت درمان‌های لازم، ترخیص شدند.

انتهای پیام/