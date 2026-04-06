در سال گذشته؛

اشتغال بیش از ۲۱ هزار نفر در سامانه رصد در گیلان ثبت شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: با اجرای طرح‌های اشتغالزایی تعاونی و پرداخت تسهیلات، برای بیش از ۲۱ هزار گیلانی در سال گذشته شغل ایجاد شد.

به گزارش ایلنا از رشت ،علی لقمانی گفت: با تقویت تعاونی‌ها، پرداخت تسهیلات برای توسعه اشتغال و ارتقای نظارت بر محیط‌های کار، در سال گذشته اشتغال ۲۱ هزار و ۲۴۶ شهروند گیلانی در سامانه رصد ثبت و ۹۵ درصد برنامه اشتغال تعاونی‌های گیلان عملی شد. 

وی با تاکید بر اینکه توسعه و ساماندهی تعاونی‌ها، راه اندازی تعاونی‌های جدید و تسهیل دسترسی آنها به منابع حمایتی در دستور کار این اداره کل قرار دارد، افزود: سال گذشته به ۱۴ طرح تعاونی در بخش‌های کشاورزی و خدمات ۵۰۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد و همچنین در حوزه مشاغل خانگی، با صدور هزار و ۸۷۷ مجوز کسب و کار، ۹۶۲ نفر موفق به دریافت هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: از ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به گیلان در حوزه مشاغل خانگی ازسال گذشته تاکنون، ۲۹۱ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است و پرداخت بقیه این اعتبار هم در دست اجراست.

علی لقمانی افزود: در حال حاضر گیلان ۲ هزار و ۵۲۸ تعاونی فعال دارد که در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل، خدمات، کشاورزی، صنعت، تولید و توزیع، عمرانی و ساختمانی، مسکن، فرش دستباف، اعتباری، معدنی، نفتی، فناوری اطلاعات، فرهنگی و ورزشی فعالیت می‌کنند.

