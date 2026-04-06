پیام تسلیت خانه کارگر خوزستان در پی شهادت جمعی از کارکنان شرکت فجر انرژی خلیج فارس
خانه کارگر خوزستان در پیامی ضمن محکومیت حملهی ناجوانمردانه دشمن آمریکایی و صهیونی به اهداف غیر نظامی، شهادت جمعی از کارکنان صنعت پتروشیمی در شرکت فجر انرژی خلیج فارس را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، در پیام خانه کارگر این استان آمده است:
دشمن درمانده، پس از ناتوانی در دستیابی به اهداف شوم خود در حمله به کشور عزیزمان، در اقداماتی خلاف قوانین بینالمللی، بخشهایی از صنایع تولیدی و غیر نظامی را مورد حملهی ناجوانمردانه قرار داده است که این حرکت آنان، بجز عجز و ناتوانی دشمن، هیچ مفهوم دیگری ندارد.
خانه کارگر استان خوزستان ضمن محکومیت این اقدامات جنایتکارانه، حمله به شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام و شهادت جمعی از کارکنان خدوم شرکت فجر انرژی خلیج فارس را محکوم نموده و برای مجروحان این اقدام وحشیانه، شفای عاجل از خداوند متعال را خواستار است.
این تشکل کارگری، شهادت کارکنان عزیز صنعت پتروشیمی را به خانوادههای داغدار این عزیزان، همکاران وفادارشان و مردم شریف ایران، تسلیت و تهنیت عرض نموده و پیروزی نیروهای مسلح ایران را در این نبرد نابرابر، از خداوند باریتعالی مسئلت مینماید.