پیام تسلیت خانه کارگر خوزستان در پی شهادت جمعی از کارکنان شرکت فجر انرژی خلیج فارس

به گزارش ایلنا از خوزستان، در پیام خانه کارگر این استان آمده است:

دشمن درمانده، پس از ناتوانی در دست‌یابی به اهداف شوم خود در حمله به کشور عزیزمان، در اقداماتی خلاف قوانین بین‌المللی، بخش‌هایی از صنایع تولیدی و غیر نظامی را مورد حمله‌ی ناجوانمردانه قرار داده است که این حرکت آنان، بجز عجز و ناتوانی دشمن، هیچ مفهوم دیگری ندارد.

خانه کارگر استان خوزستان ضمن محکومیت این اقدامات جنایتکارانه، حمله به شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام و شهادت جمعی از کارکنان خدوم شرکت فجر انرژی خلیج فارس را محکوم نموده و برای مجروحان این اقدام وحشیانه، شفای عاجل از خداوند متعال را خواستار است.

این تشکل کارگری، شهادت کارکنان عزیز صنعت پتروشیمی را به خانواده‌های داغدار این عزیزان، همکاران وفادارشان و مردم شریف ایران، تسلیت و تهنیت عرض نموده و پیروزی نیروهای مسلح ایران را در این نبرد نابرابر، از خداوند باری‌تعالی مسئلت می‌نماید.

انتهای پیام/