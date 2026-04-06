حمله دشمن به نظرآباد زوج جوانی را به شهادت رساند

به گزارش ایلنا از البرز، قدرت‌الله شمیرانی فرماندار شهرستان نظرآباد با اعلام این خبر اظهار کرد: بامداد امروز و در پی اصابت موشک های رژیم صهیونی و آمریکایی به منازل مسکونی در نظرآباد، پس از اجرای عملیات جستجو و نجات و آوار برداری توسط نیروهای هلال احمر و آتش نشانی ، پیکر زوج جوان از محل خارج شد که هر دو به فیض شهادت رسیده بودند.

وی گفت: تعدادی از شهروندان نیز مجروح شده و به منازل مسکونی خساراتی رسیده است.

شمیرانی اظهار داشت: این اقدامات مصداق جنایات جنگی است و سکوت جامعه بین المللی نشان از ناکارآمدی نظام جهانی و وابستگی آن به آمریکا و صهیونیست است و مدعیان حقوق بشر باید ببینند که چگونه شهروندان عادی ایرانی و مردمان بی‌گناه در حال شهید شدن هستند و آنها سکوت اختیار کردند.

