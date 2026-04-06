حمله دشمن به نظرآباد زوج جوانی را به شهادت رساند

فرماندار شهرستان نظرآباد از شهادت یک زوج جوان در حملات بامداد امروز خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، قدرت‌الله شمیرانی فرماندار شهرستان نظرآباد با اعلام این خبر اظهار کرد: بامداد امروز و در پی اصابت موشک های رژیم صهیونی و آمریکایی به منازل مسکونی در نظرآباد، پس از اجرای عملیات جستجو و نجات و آوار برداری توسط نیروهای هلال احمر و آتش نشانی ، پیکر زوج جوان از محل خارج شد که هر دو به فیض شهادت رسیده بودند.

وی گفت: تعدادی از شهروندان نیز مجروح شده و به منازل مسکونی خساراتی رسیده است. 

شمیرانی اظهار داشت: این اقدامات مصداق جنایات جنگی است و سکوت جامعه بین المللی نشان از ناکارآمدی نظام جهانی و وابستگی آن به آمریکا و صهیونیست است و مدعیان حقوق بشر باید ببینند که چگونه شهروندان عادی ایرانی و مردمان بی‌گناه در حال شهید شدن هستند و آنها سکوت اختیار کردند.

