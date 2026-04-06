خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی استاندار لرستان:

حمله دشمن به دو نقطه از سراب دوره

کد خبر : 1769941
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از حمله دشمن آمریکایی صهیونسیتی به دو نقطه از شهر سراب دوره خبر داد.

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی افزود: دقایقی قبل دشمن آمریکایی صهیونی به دو نقطه از شهر سراب دوره شهرستان چگنی حمله کرد. 

وی اظهار کرد: اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان همچنین افزود: حدود ساعت ۶ صبح امروز یک پرتابه رژیم صهیونیستی آمریکایی به منطقه‌ای در چالانچولان دورود برخورد کرد.

وی ادامه‌داد: خوشبختانه این اصابت خسارت خاص یا تلفات جانی نداشته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار