حمله دشمن به دو نقطه از سراب دوره

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی افزود: دقایقی قبل دشمن آمریکایی صهیونی به دو نقطه از شهر سراب دوره شهرستان چگنی حمله کرد.

وی اظهار کرد: اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان همچنین افزود: حدود ساعت ۶ صبح امروز یک پرتابه رژیم صهیونیستی آمریکایی به منطقه‌ای در چالانچولان دورود برخورد کرد.

وی ادامه‌داد: خوشبختانه این اصابت خسارت خاص یا تلفات جانی نداشته است.

انتهای پیام/