معاون سیاسی استاندار لرستان:
حمله دشمن به دو نقطه از سراب دوره
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از حمله دشمن آمریکایی صهیونسیتی به دو نقطه از شهر سراب دوره خبر داد.
به گزارش ایلنا، سعید پورعلی افزود: دقایقی قبل دشمن آمریکایی صهیونی به دو نقطه از شهر سراب دوره شهرستان چگنی حمله کرد.
وی اظهار کرد: اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان همچنین افزود: حدود ساعت ۶ صبح امروز یک پرتابه رژیم صهیونیستی آمریکایی به منطقهای در چالانچولان دورود برخورد کرد.
وی ادامهداد: خوشبختانه این اصابت خسارت خاص یا تلفات جانی نداشته است.