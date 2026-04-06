دستگیری ۲ عنصر وطن فروش به اتهام همکاری با شبکه معاند اینترنشنال در آستارا

به گزارش ایلنا از آستارا، سرهنگ «مرتضی احدی» فرمانده انتظامی شهرستان آستارا گفت: در پی بررسی گزارشات واصله مبنی بر فعالیت پنهانی و ضد امنیتی۲ نفر از عناصر خائن و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح شهرستان آستارا، پیگیری گزارش با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات نامحسوس صورت گرفته پلیس و از مدارک و مستندات جمع آوری شده از عناصر وابسته به دشمن، مشخص گردید که افراد در راستای اهداف ضد امنیتی مدتهاست که اقدام به تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و اقدامات همسو با دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران در شهرستان فعالیت می‌کردند.

این مقام انتظامی بیان کرد: تیم رسیدگی کننده پرونده بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی، در یک عملیات ترکیبی فنی، پلیسی و ضربتی اقدام به شناسائی و دستگیری هر دو عنصر مزدور وابسته به شبکه معاند اینترنشنال نمودند.

سرهنگ احدی در پایان با اشاره به ادامه روند تحقیقات در این رابطه، خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده شامل یک مرد و یک زن ۱۸ و ۴۲ ساله به اتهام ارتباط مستقیم با شبکه معاند اینترنشنال، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات و اقدامات ضد امنیتی در بستر فضای مجازی در سطح شهرستان و هم سوء بودن با تحرکات دشمن با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند و از مردم میهن‌پرست شهرستان آستارا خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

