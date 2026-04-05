۶ شهید و ۱۷ زخمی در حمله دشمن به بندرلنگه و کنگ

به گزارش ایلنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان شامگاه یکشنبه با تایید حمله دشمن به شهرهای بندرلنگه و بندرکنگ گفت که دشمن صهیونیستی‌ آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی و ایجاد ناامنی، به نقاطی در شهرستان لنگه با هواگرد حمله کرد.

احمد نفیسی اضافه کرد: در این حملات جنایتکارانه یک مکان عمومی غیر نظامی در شهر کنگ و بندر لنگه هدف قرار گرفت.

وی از حضور سریع دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان در محل حملات خبر داد و اعلام کرد که تا این لحظه ۶ نفر به شهادت رسیدند و ۱۷ نفر نیز زخمی شدند که مجروحان برای مداوا به مراکز درمانی انتقال یافتند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، همچنین از حمله پهپادی دشمن آمریکایی و صهیونیستی به اسکله دوحه در جزیره قشم خبر داد و افزود که این حادثه خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته است.

وی بیان کرد: با وجود این اقدام‌های خصمانه، آمادگی کامل در منطقه برای مقابله با تهدیدها وجود دارد و امنیت پایدار در جزیره قشم و دیگر نقاط استان برقرار است.