تعداد شهدای حملهی متجاوزین به شرکت فجر انرژی خلیجفارس به ۶ نفر افزایش یافت
پس از پایان عملیات تفحص و نجات، تعداد شهدای شرکت فجر انرژی خلیج فارس در پی حمله هوایی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی توسط متجاوزین آمریکایی و صهیونی به ۶ نفر افزایش یافت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی و سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در پی حمله هوایی دشمن آمریکایی و صهیونی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکتهای فجر ۱ و ۲، پیکر ۶ تن از کارکنان پرتلاش، متعهد و خدوم شرکت فجر انرژی خلیج فارس شناسایی شده و به فیض عظیم شهادت نائل آمدند و به کاروان جاودانهسازان این سرزمین پیوستند.
بر اساس این گزارش، شهیدان والامقام این حادثه، در جریان تهاجم ناجوانمردانه به واحدهای پتروشیمی، جان خویش را در راه عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی فدا کردند؛ رویدادی جانسوز که بار دیگر جلوهای از ایثار، مقاومت و استقامت فرزندان این مرز و بوم را به نمایش گذاشت و اندوهی عمیق بر دل خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی و ملت شریف ایران نشاند.
شایان ذکر دلیل تأخیر در اعلام آمار شهدا انجام عملیات تفحص و آواربرداری و همچنین حجم بالای آوار ناشی از تخریب سازهای صنعتی بوده است.
خبرگزاری ایلنا در خوزستان، این ضایعه جانسوز را به خانوادههای داغدار این شهیدان والامقام و جامعهی عظیم کارگری تسلیت و تهنیت عرض مینماید.