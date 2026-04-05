خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعداد شهدای حمله‌ی متجاوزین به شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس به ۶ نفر افزایش یافت

تعداد شهدای حمله‌ی متجاوزین به شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس به ۶ نفر افزایش یافت
کد خبر : 1769762
لینک کوتاه کپی شد.

پس از پایان عملیات تفحص و نجات، تعداد شهدای شرکت فجر انرژی خلیج فارس در پی حمله هوایی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی توسط متجاوزین آمریکایی و صهیونی به ۶ نفر افزایش یافت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی و سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در پی حمله هوایی دشمن آمریکایی و صهیونی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکت‌های فجر ۱ و ۲، پیکر ۶ تن از کارکنان پرتلاش، متعهد و خدوم شرکت فجر انرژی خلیج فارس شناسایی شده و به فیض عظیم شهادت نائل آمدند و به کاروان جاودانه‌سازان این سرزمین پیوستند.

بر اساس این گزارش، شهیدان والامقام این حادثه، در جریان تهاجم ناجوانمردانه به واحدهای پتروشیمی، جان خویش را در راه عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی فدا کردند؛ رویدادی جانسوز که بار دیگر جلوه‌ای از ایثار، مقاومت و استقامت فرزندان این مرز و بوم را به نمایش گذاشت و اندوهی عمیق بر دل خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی و ملت شریف ایران نشاند.

شایان ذکر دلیل تأخیر در اعلام آمار شهدا انجام عملیات تفحص و آواربرداری و همچنین حجم بالای آوار ناشی از تخریب سازهای صنعتی بوده است.

خبرگزاری ایلنا در خوزستان، این ضایعه جانسوز را به خانواده‌های داغدار این شهیدان والامقام و جامعه‌ی عظیم کارگری تسلیت و تهنیت عرض می‌نماید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار