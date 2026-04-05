کارشناس ادارهکل هواشناسی استان خبر داد:
وزش باد شدید و ناپایداریهای جوی مهمان این هفته استان مرکزی / معتبر بودن هشدار سطح زرد شماره 4
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان مرکزی گفت: استمرار وزش باد شدید در مناطق شمالی این استان و احتمال رگبار و رعدوبرق در بازه زمانی روزهای آینده، از مهمترین رویدادهای جوی استان است. بر این اساس هشدار سطح زرد شماره 4 این ادارهکل به دلیل مخاطرات ناشی از افزایش سرعت باد، همچنان معتبر است.
به گزارش ایلنا، سعید رضا عرب افزود: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی جوی استان مرکزی نشان میدهد که جابهجایی تودههای هوایی، موجب وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در سطح استان مرکزی شده است. این شرایط به ویژه در شهرستانهای ساوه و زرندیه محسوس خواهد بود و تا روز دوشنبه 17 فروردین ماه ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: مخاطرات ناشی از وزش باد شدید شامل خسارت به سازههای موقت، سقوط اشیاء و اختلال در ترددهای جادهای است. برای جلوگیری و کاسته شدن مخاطرات ناشی از شرایط جوی پیشبینی شده، رعایت نکات ایمنی و پرهیز از فعالیتهای پرخطر در فضای باز به ویژه در مناطق شمالی استان مرکزی، ضروری است.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان مرکزی به دیگر رخدادهای هواشناسی استان در روزهای پیش روی هفته جاری اشاره کرده و اظهار داشت: عبور امواج کمدامنه در تراز میانی جو در بازه زمانی روزهای دوشنبه و سهشنبه 17 و 18 فروردین ماه، موجب ناپایداری هوا و احتمال رگبار و رعدوبرق در برخی نقاط این استان خواهد شد.
عرب به کاهش دما روزهای آینده هفته جاری در استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: از لحاظ دمایی نیز پیشبینی میشود روند کاهش دما تا روز چهارشنبه 19 فروردین ماه در سطح این استان تداوم داشته باشد. بر این اساس شهروندان باید نسبت به کاهش محسوس دما در روزهای آینده آمادگی داشته باشند.