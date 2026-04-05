معاون سیاسی استاندار قزوین خبر داد؛
آسیب جنگ رمضان به بیش از 10 واحد صنعتی قزوین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: بیش از 10 واحد صنعتی بهصورت مستقیم دچار خسارت شدهاند و واحدهای اطراف نیز بین 10 تا 70 درصد آسیب دیدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور عصر امروز در نخستین جلسه شورای اجتماعی استان قزوین در سال جدید با اشاره به بررسی مهمترین دستورکارهای این نشست، اظهار کرد: در این جلسه موضوع ستاد پشتیبانی جنگ با حضور اعضای شورا و برخی سازمانهای مردمنهاد مورد بررسی قرار گرفت تا از ظرفیت این تشکلها در مدیریت شرایط فعلی بهرهگیری شود.
وی با اشاره به خسارات واردشده در روزهای اخیر افزود: برخی از اماکن مسکونی، صنعتی و اقتصادی دچار آسیبهای جدی شدهاند و در این شرایط نیازمند حمایت و همراهی مردم هستیم. استان قزوین سابقه درخشانی در همیاری مردمی در دوران دفاع مقدس و همچنین ایام شیوع کرونا دارد که میتواند در این مقطع نیز راهگشا باشد.
معاون استاندار قزوین با تأکید بر استفاده از تمامی ظرفیتها گفت: کمکها صرفاً نباید محدود به منابع مالی باشد و هرگونه توان فنی، تخصصی و مهندسی نیز میتواند در بازسازی واحدهای آسیبدیده و بازگشت سریع آنها به چرخه تولید مؤثر باشد.
احمدپور همچنین از تشکیل ستاد پشتیبانی جنگ با محوریت نماینده ولیفقیه در استان، استاندار قزوین و فرمانده سپاه استان خبر داد و تصریح کرد: حسابهایی در بانک ملت و بانک شهر برای دریافت کمکهای مردمی افتتاح شده و مردم باید کمکهای خود را صرفاً از طریق این حسابها و بهصورت متمرکز و مدیریتشده واریز کنند؛ هرگونه اقدام خارج از این چارچوب مورد تأیید نیست.
وی در ادامه به وضعیت واحدهای صنعتی آسیبدیده اشاره کرد و گفت: بیش از 10 واحد صنعتی بهصورت مستقیم دچار خسارت شدهاند و واحدهای اطراف نیز بین 10 تا 70 درصد آسیب دیدهاند. بخش زیادی از واحدهایی که خسارت جزئی داشتهاند در حال تعمیر و بازگشت به فعالیت هستند، اما واحدهایی که بهطور کامل تخریب شدهاند نیازمند تعیین تکلیف و برنامهریزی ویژه هستند.
معاون سیاسی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از نیروی کار، مقرر شده کارگران واحدهای آسیبدیده بهطور موقت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند و با همکاری دستگاههای مرتبط، زمینه اشتغال مجدد آنها در سایر واحدهای تولیدی فراهم شود تا از بروز مشکلات در حوزه اشتغال جلوگیری شود.