مردم مازندران با کالابرگ حدود ۱۱ همت خرید کردند

به گزارش ایلنا، سید علی‌ اصغر حسینی‌ شیروانی در گفتگو با خبرنگاران از ثبت بیش از یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار تراکنش در مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی در استان خبر داد.

وی با اشاره به اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این بازه زمانی، در مجموع یک‌میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۹۵ تراکنش در سطح استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: در این مرحله، یک‌میلیون و ۵۰۱ هزار و ۷۶۲ خانوار مازندرانی از مزایای کالابرگ الکترونیکی بهره‌مند شدند که نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم از این طرح حمایتی است.

حسینی‌شیروانی با بیان اینکه مجموع اعتبار هزینه‌شده در این مرحله بالغ بر ۴۰ هزار و ۱۹۸ میلیارد و ۴۰۱ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۸۵۲ ریال بوده است، تصریح کرد: این میزان اعتبار نقش مهمی در تأمین معیشت خانوارها ایفا کرده است.

وی به عملکرد کلی طرح کالابرگ الکترونیکی در استان از ابتدای اجرا تاکنون اشاره کرد و گفت: از ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵، در مجموع ۵ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۴۲۸ تراکنش در مازندران ثبت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: طی این مدت، یک‌میلیون و ۶۵۶ هزار و ۳۲۵ خانوار تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و مجموع اعتبار تخصیصی نیز به بیش از ۱۰۹ هزار و ۶۳۷ میلیارد و ۹۰۵ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۳۰۷ ریال رسیده است.

حسینی‌شیروانی تأکید کرد: اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در راستای حمایت هدفمند از خانوارها و تقویت سبد معیشتی آنان با جدیت در حال پیگیری است.

وی از آغاز مرحله چهارم خرید با اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و سرپرستان خانوار با ارقام ۰، ۱ و ۲ در پایان کد ملی از روز گذشته خبر داد و اظهار کرد: خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و سرپرستان خانوار با ارقام ۰، ۱ و ۲ در پایان کد ملی از روز گذشته ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ می‌توانند با اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ خود به ازای هر عضو خانوار خرید کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بیان کرد: گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، محصولات کشاورزی میوه و تره بار اقلامی است که امکان خرید آن با اعتبار کالابرگ وجود دارد.

حسینی‌شیروانی با اشاره به اینکه اعتبار باقی مانده تا پایان اردیبهشت معتبر است و امکان خرید در بیش از ۵۵۰ هزار فروشگاه خرد و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور وجود دارد، گفت: شهروندان صرفاً به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از بازکردن لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

وی با اشاره به استمرار خدمات دولت در شرایط فعلی، خاطرنشان کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی با تکیه بر زیرساخت‌های ایجاد شده، بدون هیچ‌گونه دغدغه در تأمین کالاهای اساسی و با قوت در حال اجراست و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تمام ظرفیت برای صیانت از معیشت مردم و تحقق فرامین ولی‌فقیه در میدان حضور دارد.

