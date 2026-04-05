به گزارش ایلنا، سرهنگ ابراهیم ذوالفقاری روز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ گفت: به دنبال اقدامات مذبوحانه و خصمانه دشمن برای نجات خلبان جنگنده ساقط شده خود، پرنده‌های دشمن متجاوز در جنوب اصفهان با امدادهای الهی و یاری خداوند متعال، طی عملیات مشترک رزمندگان قهرمان سپاه، ارتش و بسیج مردمی و با همکاری نیروهای انتظامی، مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شده‌اند.

وی اظهار کرد: پرنده‌های متجاوز دشمن در جنوب اصفهان شامل دو فروند بالگرد بلک هاوک و یک فروند هواپیمای ترابری نظامی C۱۳۰ مورد اصابت قرار گرفتند، که در آتش خشم رزمندگان قهرمان اسلام در حال سوختن است.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) با بیان اینکه عملیات قهرمانانه رزمندگان اسلام در مقابله با متجاوزان آمریکایی در جنوب اصفهان، حاکی از ماهیت پوشالی ارتش آمریکا و شکست مفتضحانه متجاوزان آمریکایی است، افزود: ترامپ تلاش می‌کند با ایجاد ابهام برای افکار عمومی، شکست تلخ و ناکامی ارتش زبون خود را توجیه کند.

سرهنگ ذوالفقاری گفت: پیش از این اخطار داده‌ بودیم فرزندان شجاع ملت در نیروهای مسلح با نصرت و یاری خداوند متعال، پای هر متجاوزی را قطع، و متجاوزان را قلع و قمع خواهند کرد. پیروزی قطعی رزمندگان اسلام در جنوب اصفهان، نمونه‌ای از این اقدام شجاعانه است.

انتهای پیام/