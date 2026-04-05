خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل بحران آذربایجان‌شرقی خبر داد:

۱۸۷ شهید جنگ رمضان در آذربایجان شرقی / درگیری سه محل نظامی با جنگنده‌ها

کد خبر : 1769436
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای جنگ رمضان تا ۱۵ فروردین تعداد شهدای جنگ رمضان آذربایجان شرقی به ۱۸۷ نفر رسید و هزار و ۴۵۷ نفر مجروح شده‌اند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی شامگاه شنبه ۱۵ فروردین در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: در ۲۴ ساعت گذشته سه محل نظامی در استان با جنگنده‌های دشمن متخاصم صهیونی - آمریکایی درگیر شده‌اند و اصابت پرتابه یا وقوع حادثه در محل‌های غیرنظامی استان گزارش نشده است.

وی با توصیه‌ای به مردم هنگام وقوع حادثه گفت: از همشهری‌های عزیز خواهشمندیم هنگام وقوع حادثه سریعاً محل حادثه را ترک کرده و از تجمع و عکسبرداری از آن محل خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار