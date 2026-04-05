به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی شامگاه شنبه ۱۵ فروردین در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: در ۲۴ ساعت گذشته سه محل نظامی در استان با جنگنده‌های دشمن متخاصم صهیونی - آمریکایی درگیر شده‌اند و اصابت پرتابه یا وقوع حادثه در محل‌های غیرنظامی استان گزارش نشده است.

وی با توصیه‌ای به مردم هنگام وقوع حادثه گفت: از همشهری‌های عزیز خواهشمندیم هنگام وقوع حادثه سریعاً محل حادثه را ترک کرده و از تجمع و عکسبرداری از آن محل خودداری کنند.

