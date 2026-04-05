برگزاری انتخابات شوراها در موعد مقرر با وجود شرایط جنگی/ آغاز تغییر حوزه انتخابیه

به گزارش ایلنا، سید کمال علوی با اشاره به تاکید استاندار فارس به‌ فرمانداران برای تمهیدات برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا بر اساس تقدیم زمان‌بندی‌ اظهارکرد: در راستای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ پایان مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات‌های اجرایی بخش برای شوراهای روستا و تیره‌های عشایری است.

وی با اشاره به اینکه پایان وقت ۱۶ فروردین ابلاغ نظر تایید یا رد صلاحیت به داوطلبان انجام می‌شود، افزود: داوطلبان تایید صلاحیت‌شده از ۱۶ فروردین تا ۲۷ فروردین ۱۴۰۵، فرصت دارند درخواست تغییر حوزه انتخابیه خود را به هیات‌های اجرایی ارائه دهند.

دبیر ستاد انتخابات استان فارس تصریح کرد: رسیدگی به اعتراض داوطلبان ردصلاحیت‌شده در هیات نظارت بخش، به مدت چهار روز از ۱۷ تا ۲۱ فروردین در هیات نظارت شهرستان انجام می‌شود؛ سپس در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۷ فروردین (به مدت یک هفته)، شکایات این داوطلبان بررسی نهایی می‌گردد.

وی ادامه داد: نتیجه بررسی شکایات در ۲۸ فروردین به هیات نظارت بخش اعلام می‌شود و ابلاغ نظر هیات نظارت شهرستان به بخشدار جهت انتشار آگهی در ۲۹ فروردین انجام خواهد شد؛ بخشداران نیز از ۳۰ فروردین تا ۱ اردیبهشت ماه سه روز فرصت دارند نسبت به تهیه و انتشار آگهی اسامی نامزدها اقدام کنند.

علوی با اشاره به فضای حساس کنونی گفت: در این شرایط جنگی، دولت و ستاد انتخابات کشور مصمم هستند که انتخابات بر اساس تقویم زمان‌بندی در روز مقرر یعنی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار شود؛ تمام نهادها و دستگاه‌های اجرایی از سه تا ۲۰ فروردین فرصت دارند فهرست امکانات خود را برای تبلیغات به هیات‌های اجرایی اعلام کنند.

وی با تاکید بر پیگیری‌های استاندار فارس از فرمانداران برای تمهیدات برگزاری انتخابات، خاطرنشان کرد: هیچ لحظه‌ای از انجام وظایف معمول فروگذار نشده و امیدواریم با پیروزی در این جنگ نابرابر، شاهد برگزاری انتخاباتی رقابتی با مشارکت حداکثری باشیم.

دبیر ستاد انتخابات استان فارس به آمار ثبت‌نام‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، ۲ هزار و ۵۵۵ روستا و تیره عشایری در استان واجد شرایط تشکیل شورا هستند؛ تعداد کل کرسی‌های این دوره هشت هزار و ۱۱۵ کرسی(شامل ۲ هزار و ۳۳۰ روستا با سه کرسی و ۲۲۵ روستا با پنج کرسی) است.

علوی افزود: در مجموع ۱۵ هزار و ۵۷۴ نفر در استان فارس ثبت‌نام کرده‌اند و تنها یک تیره عشایری به حد نصاب نرسیده است؛ این رقم نسبت به دوره ششم که ۱۴ هزار و ۵۹۴ نفر داوطلب ثبت‌نام کرده بودند ، افزایش یک هزار نفری را نشان می‌دهد.

انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در سراس کشور برگزار می‌شود.

