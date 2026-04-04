به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا اکبری در مراسم بهره‌برداری از زیرگذر محمدآباد در مسیر ارتباطی شهرستان‌های دلیجان - محلات، به ارزش ریالی این پروژه اشاره داشته و افزود: این پروژه به عنوان یکی از نقاط حادثه‌خیز استان مرکزی است و ارزش ریالی آن نیز پروژه حدود 1000 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: امروز در شرایط جنگی کشور، پروژه‌ای در استان مرکزی به بهره‌برداری رسید که از نقاط حادثه‌خیز استان بود. از این نوع پروژه‌ها در سطح کشور تعداد زیادی وجود دارد و بنا به شرایط موجود، تلاش می‌شود در روزها و هفته‌های آینده به تدریج بهره‌برداری شده و زیر بار ترافیک بروند.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اظهار داشت: این بهره‌برداری‌ها نشان می‌دهد که چرخ آبادانی و توسعه کشور در شرایط جنگی متوقف نشده و دولت با قوت و قدرت به اقدامات و فرایندهای خدمت‌رسانی در تمامی حوزه‌های عمومی و زیرساختی ادامه می‌دهد.

اکبری به تداوم فعالیت‌ها و اقدامات در حوزه‌های زیرساختی و عمرانی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: در سال جاری نیز با همین روحیه، بلکه قوی‌تر به حوزه زیرساخت و شبکه جاده‌های کشور خواهیم پرداخت. پروژه‌های نیمه‌تمام و نقاط حادثه‌خیز جدید در سال جاری نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی به بهره‌برداری از تمامی پروژه‌های هدف‌گذاری شده در حوزه نقاط حادثه‌خیز اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: تمام نقاط حادثه‌خیزی که سال گذشته در سطح کشور هدف‌گذاری شده بود، به بهره‌برداری رسیده است. در این راستا استان مرکزی در زمینه برطرف کردن نقاط حادثه‌خیز پیشتاز است.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به عملکرد موفق حمل‌ونقل جاده‌ای از ابتدای جنگ رمضان تاکنون اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: حمل کالاهای اساسی کشور در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 20 تا 30 درصد افزایش داشته است.

توسعه زیرساخت‌ها در شرایط جنگی نوعی رزم در برابر تهدیدات دشمن

استاندار مرکزی نیز در این مراسم با بیان اینکه فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی در شرایط جنگی همچنان تداوم دارد، گفت: توسعه زیرساخت‌ها در شرایط جنگی نوعی رزم در برابر تهدیدات دشمن به شمار می‌رود. سال جدید را در حالی آغاز کرده‌ایم که از ابتدای سال درگیر مسائل جنگی و دفاعی کشور هستیم.

مهدی زندیه‌وکیلی بر تداوم فعالیت‌های زیرساختی و عمرانی تأکید داشته و افزود: معنی آغاز جنگ توقف اقدامات و فرایندهای عمرانی و اقدامات زیرساختی کشور نیست. امروز که نگاه دشمنان متجاوز به مجموعه زیرساختی کشور، احداث پروژه‌های مهم زیرساختی از این قبیل، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی به زیرگذر محمدآباد در مسیر ارتباطی شهرستان‌های دلیجان - محلات اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: این طرح یکی از نقاط حادثه‌خیز این جاده را برطرف و تردد مردم را تسهیل می‌کند. ساخت این زیرگذر خواسته به حق مردم منطقه، صنعتگران و واحدهای تولیدی بود که با پیگیری مسئولان محقق شد.

