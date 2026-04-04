کشف و ضبط ۹۳ تن فرآوردههای خام دامی غیربهداشتی در آذربایجانشرقی
مدیرکل دامپزشکی آذربایجانشرقی از کشف و ضبط ۹۳ تن فرآوردههای خام دامی غیربهداشتی در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مهدی حامی روز شنبه اظهار داشت: طرح تشدید نظارتهای بهداشتی که از ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ آغاز و تا پایان ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ در تمامی شهرستانها اجرا شد، با مشارکت مستمر همکاران اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی و ادارات دامپزشکی شهرستان ها به منظور ارتقای سلامت عمومی جامعه و صیانت از حقوق مصرفکنندگان انجام گرفت.
وی با اشاره به حجم گسترده بازرسیها افزود: در جریان این طرح بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ بازدید از واحدهای عرضه، انبارها، سردخانهها، مراکز قطعهبندی و بستهبندی و همچنین کشتارگاههای دام و طیور صورت پذیرفت که طی آن ۹۳ تن فرآورده خام دامی غیرمجاز، غیربهداشتی و غیرقابل مصرف انسانی شناسایی و ضبط شدند که همزمان با طی مراحل قانونی، در حال معدومسازی می باشند.
تشکیل ۶۰ پرونده قضایی برای متخلفان بهداشتی
مدیرکل دامپزشکی استان همچنین از تشکیل ۶۰ پرونده قضایی برای متخلفان بهداشتی خبر داد و گفت: این پروندهها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.
حامی درباره نظارتهای حین کشتار نیز توضیح داد: در کشتارگاههای دام، بیش از ۵۴ هزار رأس گوسفند و ۱۰ هزار رأس گاو و گوساله تحت بازرسی دقیق دامپزشکی قرار گرفتند و از مجموع ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلوگرم گوشت استحصالی، حدود ۳۹ هزار کیلوگرم به جهت غیرقابل مصرف بودن، از چرخه مصرف انسانی خارج شد.