رئیس پلیس راه قزوین خبر داد؛

استقرار ترافیک سنگین در محورهای آزادراهی استان قزوین

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از قزوین درباره آخرین وضعیت ترافیک نوروزی گفت: با توجه به موج بازگشت سفرهای نوروزی شاهد استقرار ترافیک سنگین در سطح آزادراه‌های استان قزوین هستیم.

وی اضافه کرد: ترافیک در مقاطعی از آزادراه قزوین-زنجان بسیارسنگین است و صف ترافیکی بیش از 5 کیلومتری شکل گرفته است.

رئیس پلیس راه فرماندهی استان قزوین با بیان اینکه شاهد ایستایی ترافیک آزادراه قزوین-کرج در محدوده‌های نیروگاه شهیدرجایی و جلوتر هستیم، گفت: حجم خودروها بسیارزیاد است. در برخی مقاطع آزادراه یادشده بارش باران داریم که باعث تشدید وضعیت ترافیک شده است.

تقی‌خانی افزود: مسافران اگر سفر ضروری ندارند، آن را به روزهای دیگر موکول کنند و از شتاب و عجله بی‌مورد پرهیز کنند و از بین خطوط رانندگی کرده و از لاین اضطرار برای عبور استفاده نکنند. همچنین توقف در حاشیه آزادراه‌ها با توجه به سنگینی بار ترافیکی بسیار می‌تواند خطرآفرین باشد.

