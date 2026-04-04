خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استاندار هرمزگان:

حمله به منافع مردم در اسکله‌های جاسک و شیبکوه

کد خبر : 1769319
لینک کوتاه کپی شد.

معاون استاندار هرمزگان از تداوم حملات دشمن آمریکایی و صهیونیستی به دارایی‌های مردم در اسکله‌‌های جاسک و شیبکوه خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأیید وقوع دو حمله جداگانه در منطقه، اعلام کرد: در حمله به اسکله صیادی جاسک به یک شناور آسیب وارد شده اما خوشبختانه هیچ شهید و مجروحی نداشتیم.

وی همچنین از حمله جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به منافع مردم در بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه خبر داد و گفت: در این حادثه دو فروند لنج باربری دچار حریق شده و یک نفر مجروح شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار