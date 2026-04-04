معاون استاندار هرمزگان:
حمله به منافع مردم در اسکلههای جاسک و شیبکوه
معاون استاندار هرمزگان از تداوم حملات دشمن آمریکایی و صهیونیستی به داراییهای مردم در اسکلههای جاسک و شیبکوه خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأیید وقوع دو حمله جداگانه در منطقه، اعلام کرد: در حمله به اسکله صیادی جاسک به یک شناور آسیب وارد شده اما خوشبختانه هیچ شهید و مجروحی نداشتیم.
وی همچنین از حمله جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به منافع مردم در بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه خبر داد و گفت: در این حادثه دو فروند لنج باربری دچار حریق شده و یک نفر مجروح شده است.