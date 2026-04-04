حمله به زیرساخت ها جنایت جنگی است

به گزارش ایلنا از بندرعباس، شیخ یوسف جمالی با اشاره به نمونه‌هایی از این‌گونه حملات، گفت هدف قرار دادن تأسیسات آب‌شیرین‌کن جزیره قشم، برق تهران، پتروشیمی تبریز، فولاد خوزستان و اصفهان، و همچنین مراکز فرهنگی، خسارت‌هایی مستقیم بر زندگی مردم وارد می‌کند و بیشترین آسیب را به غیرنظامیان می‌زند؛ مردمی که هیچ نقشی در تصمیم‌های جنگی ندارند اما بیشترین هزینه را می‌پردازند.

شیخ جمالی همچنین با اشاره به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه میناب، مردم بی‌گناه کرمستج و دیگر مناطق آسیب‌دیده افزود: در چنین شرایطی، حمله به زیرساخت‌ها نه‌تنها اقدامی نظامیِ مشروع نیست، بلکه برخلاف اصول انسانی و قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی است و می‌تواند زندگی روزمره هزاران شهروند را مختل کند.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس در ادامه با یادآوری برخی رخدادهای تلخ در جنگ اخیر، اظهار داشت: ابتدا از آزادسازی ایران گفتند، بعد مدرسه‌ای در میناب را بمباران کردند و جان کودکان را گرفتند؛ و امروز از بردن ایران به عصر حجر سخن می‌گویند.

وی این اظهارات را نشانه‌ای از تناقض در رفتار و گفتار کسانی دانست که به‌جای امنیت و آرامش، به تشدید بحران دامن می‌زنند.شیخ جمالی در پایان بر ضرورت محافظت از جان غیرنظامیان، توقف حمله به زیرساخت‌های حیاتی و توجه به پیامدهای انسانی جنگ تأکید کرد.

