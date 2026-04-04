مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:
صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان هرمزگان / افزایش ارتفاع موج در خلیجفارس، تنگه هرمز و دریای عمان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان اشاره کرده و گفت: وزش باد نسبت شدید و افزایش ارتفاع موج در نیمه شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، موجب اختلال در ترددهای دریایی و فعالیت شناورهای سبک و صیادی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مهرداد حسنزاده افزود: بر اساس این هشدار، وزش باد به نسبت شدید جنوبغربی تا شمالغربی با سرعتی حدود 50 کیلومتر بر ساعت معادل 28 نات پیشبینی شده که میتواند سبب مواج شدن دریا و افزایش ارتفاع موج تا محدوده خطرناک در نیمه شرقی خلیجفارس، تنگه هرمز و دریای عمان شود.
وی به کاهش کیفیت هوا در پی این رخدادهای جوی اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: در پی این شرایط، احتمال بروز گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در سواحل و جزایر استان نیز وجود دارد. منطقه اثر این سامانه دریایی شامل نیمه شرقی خلیجفارس، تنگه هرمز و دریای عمان در نواحی ساحلی و فراساحلی است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان به پیامدهای این شرایط جوی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: اختلال در تردد و فعالیتهای دریایی، احتمال آسیب به شناورها به ویژه شناورهای سبک، احتمال پارگی تورهای صیادی و آسیب به قفسهای پرورش ماهی از جمله مخاطرات پیشبینی شده است.
حسنزاده تصریح کرد: همچنین احتمال اختلال در تردد شناورهای مسافربری و رفتوآمد کشتیهای تجاری در منطقه، به ویژه در مسیرهای منتهی به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد. ضروری است از تردد شناورهای سبک و صیادی و انجام فعالیتهای تفریحی و شنا در دریا خودداری شود.
وی به مناطقی در استان هرمزگان که ضروری است هشدارهای هواشناسی فوق در آنها جدی گرفته شود اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: این هشدار به ویژه برای مناطق کیش، لاوان، ابوموسی، سیری، تنب بزرگ و کوچک، بندرلنگه، بندرخمیر، قشم، هنگام، لارک، سیریک و جاسک باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان تأکید کرد: همچنین جلوگیری از خروج شناورها از مبادی غیرمجاز و اتخاذ تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها، به ویژه در مسیرهای دریایی به مقاصد کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس و دریای عمان بسیار ضروری است و به صورت ویژه مورد تأکید قرار دارد.