واژگونی خونین یک دستگاه سواری در محور تبریز-ارومیه
کد خبر : 1769292
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از واژگونی یک دستگاه سواری در محور تبریز ارومیه و فوت یک نفر و مصدوم شدن ۲ نفر در این سانحه رانندگی خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، وحید شادینیا صبح شنبه با اعلام این خبر گفت: ظهر روز ۱۴ فروردین بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو ۲۰۶ در محور تبریز ارومیه مابین روستاهای گمیچی و آق گنبد، متاسفانه یک نفر بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت.
شادینیا افزود: ۲ نفر مصدوم این حادثه نیز توسط اورژانس جزیره اسلامی و ارومیه به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه انتقال یافت.