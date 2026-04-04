واژگونی خونین یک دستگاه سواری در محور تبریز-ارومیه

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از واژگونی یک دستگاه سواری در محور تبریز ارومیه و فوت یک نفر و مصدوم شدن ۲ نفر در این سانحه رانندگی خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، وحید شادی‌نیا صبح شنبه با اعلام این خبر گفت: ظهر روز ۱۴ فروردین بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو ۲۰۶ در محور تبریز ارومیه مابین روستاهای گمیچی و آق گنبد، متاسفانه یک نفر بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

شادی‌نیا افزود: ۲ نفر مصدوم این حادثه نیز توسط اورژانس جزیره اسلامی و ارومیه به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه انتقال یافت.

