رئیس اورژانس استان ایلام خبر داد:
2 مجروح در پی تجاوز دشمنان به شهرستان مهران
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: در پی اصابت موشکهای دشمن به شهرستان مهران، 2 شهروند مجروح شدند. وضعیت عمومی این افراد پایدار است. تهاجم مشابه به روستای «انارگ» شهرستان چوار نیز هیچگونه آسیب جانی به همراه نداشت.
به گزارش ایلنا، حمید صفرپور افزود: حدود ساعت 09:08 صبح امروز، در تماس تلفنی با مرکز هدایت مأموریتهای اورژانس، یک مورد اصابت موشک در شهرستان مهران گزارش شد. پس از دریافت این گزارش، یک آمبولانس سبک از نزدیکترین پایگاه امدادی به محل حادثه اعزام شد تا به وضعیت آسیبدیدگان رسیدگی کند.
وی به وضعیت مجروحان این حادثه تروریستی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این حادثه منجر به مجروح شدن 2 مرد 40 و 59 ساله شد. پس از پایدارسازی شرایط اولیه توسط امدادگران اورژانس و اجرای فوریتهای پیشبیمارستانی برای این مجروحان، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسین مهران منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام اظهار داشت: جای نگرانی برای سلامت این شهروندان وجود ندارد. خوشبختانه حال عمومی این 2 مجروح پایدار است. این 2 نفر دچار آسیبهای سطحی ناشی از پرتابهها و موج انفجار شدهاند و حال نسبی آنها خوب است.
صفرپور به حادثه تروریستی و حمله متجاوزانه دیگری در استان ایلام اشاره کرده و در این رابطه تصریح کرد: تهاجم مشابه دیگر نیز توسط دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی در روستای «انارگ» از توابع شهرستان چوار در استان ایلام رخ داد. خوشبختانه این حادثه تروریستی هیچگونه آسیب جانی و انسانی در پی نداشته است.
وی به حملات دشمنان به مناطقی از استان ایلام در روز جاری اشاره کرده و بیان داشت: امروز شنبه 15 فروردین در پی تجاوز هوایی جنگندههای دشمن به شهرستانهای مهران و چوار، 3 نقطه در این شهرستانها شامل انبار آذوقه و کود شیمیایی کشاورزان، یک واحد مرغداری و ایستگاه تقویت فشار گاز، هدف حمله قرار گرفت.