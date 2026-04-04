خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر ستاد دیه استان خبر داد؛

آزادی ۵۹۶ زندانی غیرعمد از زندان‌ های آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۴

کد خبر : 1769266
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی از آزادی ۵۹۶ زندانی غیرعمد از زندان‌ های استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، رسول تقی‌ پور روز شنبه، ۱۵ فروردین در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: از این تعداد ۵۷۶ نفر مرد و ۲۰ نفر زن بودند کل مبلغ بدهی این تعداد ۲۳هزار میلیارد ریال بود که از این مقدار ۲۱ میلیارد ریال از طریق اعسار ۹۲۵میلیارد ریال از طریق گذشت شاکیان، ۲۶۰ میلیارد ریال از طریق تسهیلات اعطایی و ۷۳۶ میلیارد ریال به صورت کمک ویژه (بلاعوض) تامین شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۳۶۴ نفر زندانیان مالی، ۱ نفر حوادث کارگاهی، ۲۱۱نفر زندانیان مهریه و ۱۹نفر زندانیان نفقه بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار