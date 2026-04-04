آزادی ۵۹۶ زندانی غیرعمد از زندان‌ های آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، رسول تقی‌ پور روز شنبه، ۱۵ فروردین در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: از این تعداد ۵۷۶ نفر مرد و ۲۰ نفر زن بودند کل مبلغ بدهی این تعداد ۲۳هزار میلیارد ریال بود که از این مقدار ۲۱ میلیارد ریال از طریق اعسار ۹۲۵میلیارد ریال از طریق گذشت شاکیان، ۲۶۰ میلیارد ریال از طریق تسهیلات اعطایی و ۷۳۶ میلیارد ریال به صورت کمک ویژه (بلاعوض) تامین شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۳۶۴ نفر زندانیان مالی، ۱ نفر حوادث کارگاهی، ۲۱۱نفر زندانیان مهریه و ۱۹نفر زندانیان نفقه بود.

