هشدار سطح زرد هواشناسی در مازندران/ کشاورزان و مسافران مراقب باشند

اداره کل هواشناسی استان مازندران با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به نفوذ سامانه بارشی و کاهش دما در این استان هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس این گزارش، فعالیت این سامانه بارشی از صبح فردا یکشنبه ۱۶ فروردین آغاز شده و تا اوایل صبح سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ در سراسر استان ادامه خواهد داشت. نوع مخاطره این سامانه، بارش متناوب باران، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش محسوس دما و رعد و برق پیش‌بینی شده است. همچنین در مناطق کوهستانی و ارتفاعات، بارش برف و احتمال وقوع تگرگ دور از انتظار نیست.

هواشناسی مازندران در این اطلاعیه نسبت به احتمال آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین کاهش دید و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی هشدار داده است. با توجه به فصل کار در شالیزارها، در این هشدار به احتمال خسارت به پوشش خزانه برنج نیز اشاره شده است.

کارشناسان هواشناسی به شهروندان و مسافران توصیه کرده‌اند در این مدت از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها اکیداً خودداری کرده و از فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری پرهیز کنند. 

همچنین بر ضرورت احتیاط در تردد جاده‌ای به ویژه در محورهای مواصلاتی کوهستانی و محکم نمودن پوشش نایلونی خزانه برنج و سازه‌های سست‌بنیان برای جلوگیری از خسارات احتمالی تأکید شده است.

