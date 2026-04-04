تخریب کامل بیش از یک هزار واحد مسکونی در استان در حملات هوایی دشمن در جنگ رمضان

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی امروز شنبه در سومین جلسه ستاد بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی در استان با بیان اینکه شناسایی واحدهای خسارت دیده به‌طور دقیق انجام شده است، افزود: فهرست این واحدها توسط بنیاد مسکن تهیه و برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات ستاد، برای واحدهای تخریب شده در مرکز استان ۷۰۰ میلیون تومان، مراکز شهرستان‌ها ۶۰۰ و در مناطق روستایی ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه و با دوره تنفس ۲ساله پرداخت می‌شود تا مالکان بتوانند در این بازه زمانی نسبت به احداث و تکمیل واحدهای خود اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به نقش بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی این حوزه گفت: هماهنگی‌های لازم با این بانک انجام شده و فرآیند پرداخت تسهیلات در سریع‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد تا وقفه‌ای در روند بازسازی ایجاد نشود.

مجیدی با تاکید بر لزوم ایجاد عدالت در توزیع کمک‌ها تصریح کرد: طبق هماهنگی انجام‌شده با خیرین و نهادهای انقلابی، مقرر شد تمامی اقدامات حمایتی در قالب کمیته خیرین ساماندهی و از پراکندگی جلوگیری شود تا همه آسیب‌دیدگان به صورت یکسان از این خدمات بهره‌مند شوند.

وی افزود: هدف از این تصمیم، ایجاد وحدت رویه در کمک‌رسانی و جلوگیری از نابرابری در توزیع منابع است تا هیچ‌یک از خانوارهای آسیب‌دیده از دریافت حمایت‌ها محروم نشوند.

معاون استاندار لرستان همچنین از اتخاذ تمهیدات ویژه برای کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز خبر داد و گفت: با هماهنگی صورت‌گرفته با شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی، تمامی هزینه‌های مرتبط با صدور پروانه ساختمانی، عوارض، طراحی نقشه و خدمات نظارت مهندسی برای این واحدها به صورت کامل رایگان خواهد بود.

مجیدی ادامه داد: در حوزه نظارت نیز از ظرفیت مهندسان خیر استفاده می‌شود تا هزینه‌ای به مالکان تحمیل نشود و فرآیند ساخت با کیفیت مناسب و در عین حال بدون بار مالی اضافی انجام گیرد.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه ستاد بازسازی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: تمامی شهروندان آسیب‌دیده می‌توانند برای دریافت اطلاعات، طرح سوالات و پیگیری امور مربوط به تسهیلات و بازسازی به بنیاد مسکن شهرستان‌ها مراجعه کنند و خدمات لازم را دریافت نمایند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای واحدهای دارای خسارت جزئی اشاره کرد و افزود: مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به صورت علی‌الحساب در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته تا برای جبران خسارات جزئی از جمله شکستگی شیشه، آسیب‌های سطحی و موارد مشابه هزینه شود.

مجیدی گفت: تاکنون حدود سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از این اعتبار میان خانوارهای مشمول توزیع شده و روند پرداخت‌ها همچنان ادامه دارد تا تمامی افراد واجد شرایط تحت پوشش قرار گیرند.

وی با اشاره به روحیه بالای مسئولیت‌پذیری مردم استان اظهار کرد: برخی از خانواده‌ها با وجود آسیب‌دیدگی، به دلیل احساس مسئولیت اجتماعی از دریافت این کمک‌ها خودداری کرده‌اند که این اقدام قابل تقدیر است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان افزود: این رویکرد موجب می‌شود منابع موجود به سمت خانوارهایی که آسیب بیشتری دیده‌اند هدایت شده و حمایت موثرتری از آن‌ها صورت گیرد.

ویاظهار کرد: امیدوارم با تداوم همدلی میان مردم و همراهی دستگاه‌های اجرایی، روند بازسازی با سرعت بیشتری پیش رود و مشکلات آسیب‌دیدگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

انتهای پیام/