حمله پهپادی امروز دشمن متجاوز به کارخانه سیمان بندر خمیر

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی، روز شنبه در توضیح این خبر افزود: خوشبختانه این حمله با هوشیاری نیروهای مستقر در منطقه و بدون هیچگونه تلفات جانی همراه بوده است.

وی با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه استانی، برای مقابله با چنین حملاتی از سوی دشمن یادآور شد: علی‌رغم تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در روند تولید و ناامنی‌آفرینی، فرآیند تولید در این کارخانه همچنان پایدار ادامه دارد و هیچ خللی در زنجیره تولید ایجاد نشده است.

نفیسی، خاطرنشان کرد: اینگونه اقدامات مذبوحانه نه تنها خللی در اراده مردم و مسئولین برای پیشرفت ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث افزایش آمادگی دفاعی و هوشیاری در برابر تهدیدات خواهد شد.

انتهای پیام/