خانه



استان‌ها



خوزستان ۱۵ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۷:۱۱

حملات دشمن به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، خطری برای مردم ماهشهر و بندر امام ندارد

سازمان منطقه ویژه پتروشیمی اقتصادی پتروشیمی بندر امام با اشاره به حمله دشمن به این منطقه اعلام کرد: در حال حاضر مواد آلاینده احتمالی، خطری برای شهرهای همجوار ایجاد نکرده است.