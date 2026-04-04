حملات دشمن به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، خطری برای مردم ماهشهر و بندر امام ندارد
سازمان منطقه ویژه پتروشیمی اقتصادی پتروشیمی بندر امام با اشاره به حمله دشمن به این منطقه اعلام کرد: در حال حاضر مواد آلاینده احتمالی، خطری برای شهرهای همجوار ایجاد نکرده است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حوالی ساعت ۱۰:۳۰ امروز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ برخی مناطق منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مورد تهاجم دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.

در این اطلاعیه آمده است: بر اساس تصمیم کمیته فرماندهی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نیروهای کلیه واحدهای صنعتی فعال در منطقه تخلیه شده اند.

سازمان منطقه ویژه پتروشیمی در این اطلاعیه تاکید کرده است: خانواده‌های کارکنان نگرانی نداشته باشند. در حال حاضر مواد آلاینده احتمالی، خطری برای شهرهای همجوار ایجاد نکرده است.

 

