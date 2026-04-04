یک مسئول انتظامی خبر داد؛

بازداشت فردی که‌ در سلسله اقدام به تصویربرداری می‌کرد

بازداشت فردی که‌ در سلسله اقدام به تصویربرداری می‌کرد
فرمانده انتظامی سلسله از بازداشت فردی که‌ در حال تصویر برداری از خودروها، منازل نظامی و انتظامی و اماکن حساس در این شهرستان بود توسط ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کامران حسنوند روز شنبه پانزدهم فروردین ماه در گفت و گو با خبرنگاران از دستگیری و بازداشت فردی که اقدام به تصویربرداری از خودروها، منازل نظامی و انتظامی، اماکن حساس در شهرستان سلسله می‌کرد خبر داد و اظهار کرد: ضمن هماهنگی با مقامات قضائی در عملیاتی توسط ماموران انتظامی سلسله متهم را دستگیر پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد، ضمنا نامبرده در اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ نقش فعالی داشته است. 

وی خاطرنشان کرد: به علت شرایط جنگی استفاده از تجهیزات و برقراری ارتباطات غیرقانونی تحت هر عنوانی ممنوع بوده و با استفاده کنندگان به شدت از سوی مراجع قضائی و انتظامی برخورد خواهد شد. 

حسنوند اضافه کرد: قابل توجه همشهریان لطفاً در این شرایط حساس و جنگی بیشتر مواظب فرزندان و خانواده‌تان باشید، هرگونه مورد مشکوک و اقدام مجرمانه را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند. 

فرمانده انتظامی سلسله بیان کرد: قطعا همکاری مردم نقش کلیدی در حفظ امنیت ملی کشور دارد.

