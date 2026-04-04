به گزارش ایلنا، سرهنگ کامران حسنوند روز شنبه پانزدهم فروردین ماه در گفت و گو با خبرنگاران از دستگیری و بازداشت فردی که اقدام به تصویربرداری از خودروها، منازل نظامی و انتظامی، اماکن حساس در شهرستان سلسله می‌کرد خبر داد و اظهار کرد: ضمن هماهنگی با مقامات قضائی در عملیاتی توسط ماموران انتظامی سلسله متهم را دستگیر پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد، ضمنا نامبرده در اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ نقش فعالی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: به علت شرایط جنگی استفاده از تجهیزات و برقراری ارتباطات غیرقانونی تحت هر عنوانی ممنوع بوده و با استفاده کنندگان به شدت از سوی مراجع قضائی و انتظامی برخورد خواهد شد.

حسنوند اضافه کرد: قابل توجه همشهریان لطفاً در این شرایط حساس و جنگی بیشتر مواظب فرزندان و خانواده‌تان باشید، هرگونه مورد مشکوک و اقدام مجرمانه را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی سلسله بیان کرد: قطعا همکاری مردم نقش کلیدی در حفظ امنیت ملی کشور دارد.

