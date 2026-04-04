پرداخت تسهیلات به ۶۸ واحد خسارتدیده در صحنه؛ آغاز حمایت از مشاغل آسیبدیده
فرماندار صحنه اعلام کرد ۶۸ واحد اقتصادی آسیبدیده در رویدادهای اخیر شناسایی و برای دریافت تسهیلات قرضالحسنه به بنیاد برکت معرفی شدهاند.
به گزارش ایلنا، عباداله کنجوریان روز شنبه در گفت و گویی با اشاره به برگزاری نخستین نشست کارگروه اشتغال شهرستان اظهار کرد: این نشست با حضور معاون عمرانی فرمانداری، رؤسای دستگاههای اجرایی مرتبط و نماینده بنیاد برکت تشکیل شد و در آن آخرین وضعیت واحدهای خسارتدیده در سطح شهرستان بررسی شد.
او توضیح داد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، واحدهایی که در جریان رخدادهای اخیر دچار خسارت شدهاند، در مرحله اول برای استفاده از تسهیلات حمایتی به بنیاد برکت معرفی میشوند.
کنجوریان با بیان اینکه این تسهیلات در قالب وامهای قرضالحسنه پرداخت خواهد شد، افزود: سقف این وام برای هر واحد آسیبدیده تا پنج میلیارد ریال تعیین شده است.
به گفته فرماندار، مطابق برنامه حمایتی تدوینشده، تسهیلات برای کسبوکارهای خرد تا سقف پنج میلیارد ریال و برای واحدهای بنگاهی و کارگاهی تا ۵۰ میلیارد ریال پیشبینی شده است.
او درباره روند ثبتنام نیز گفت: صاحبان مشاغل آسیبدیده میتوانند از طریق سامانه ۸۹۰۰.ir نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند یا با شماره ۸۹۰۰ تماس بگیرند.
فرماندار صحنه همچنین به بررسی خسارات وارد شده به مشاغل بخش دینور اشاره کرد و افزود: در این بخش نیز واحدهای آسیبدیده شناسایی شدهاند و ۴۶ طرح برای پیگیری و معرفی جهت دریافت تسهیلات در دستور کار قرار دارد.
کنجوریان تعامل با بخش خصوصی را از عوامل مهم توسعه اشتغال پایدار دانست و تأکید کرد: همکاری نزدیک با فعالان اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی به شناسایی نیازهای واقعی بازار کار و هدایت سرمایهگذاریها به سمت فعالیتهای مولد کمک میکند.
او همچنین بر ضرورت پیگیری میدانی مشکلات واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: حضور در واحدهای اقتصادی و گفتوگو با تولیدکنندگان در رفع موانع و تسریع روند تولید مؤثر است.
فرماندار صحنه اعلام کرد: برگزاری مستمر جلسات شهرستانی با مشارکت مدیران دستگاهها و فعالان اقتصادی، بهمنظور بررسی مشکلات و رفع موانع تولید ادامه خواهد داشت تا زمینه برای تقویت فعالیتهای اقتصادی و ایجاد اشتغال بیشتر در شهرستان فراهم شود.
شهرستان صحنه با جمعیتی بالغ بر ۷۸ هزار نفر در ۵۵ کیلومتری شرق کرمانشاه قرار دارد.