تشییع دریانورد «ابوالفضل راهنما» در گنبدکاووس
پیکر شهید ناوبان یکم ابوالفضل راهنما از شهدای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز بر فراز دستان مردم شهید پرور گنبدکاووس تشییع شد.

به گزارش ایلنا از گلستان، مراسم وداع با پیکر مطهر ناوبان یکم تفنگدار دریایی «ابوالفضل راه نما» سومین شهید مردم گنبدکاووس در جنگ رمضان که ۱۱ فروردین امسال براثر حملات موشکی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در تهران به درجه رفیع شهادت نائل شده بود. همگام با سی و پنجمین اجتماع اهالی این شهرستان مرزی در دفاع از وطن، انقلاب، رهبری و نیروهای مسلح برگزار شد.

این مراسم امروز ساعت ۹ صبح از محل بیمارستان طالقانی گنبدکاووس تا میدان مرکزی برگزار شد.

شهید ناوبان یکم ابوالفضل راهنما اهل روستای زابل آباد گنبدکاووس است.

 

