در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

نیروهای نظامی کشور موازنه سیاسی منطقه را تغییر خواهند داد/طرح مذاکره توسط ترامپ نشانه استیصال در جنگ است

نیروهای نظامی کشور موازنه سیاسی منطقه را تغییر خواهند داد/طرح مذاکره توسط ترامپ نشانه استیصال در جنگ است
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی حمله آمریکا به زیر ساخت های غیر نظامی کشور را محکوم کرد و گفت: نیروهای نظامی کشور پاسخ مناسبی به این گستاخی آمریکای جنایتکار خواهند داد.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر در گفت و گو با خبرنگار ایلنا،حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی، زیر ساخت های غیر نظامی و تاسیسات دارویی کشور را استیصال آمریکا و هم دستان شیطان بزرگ در منطقه عنوان کرد و گفت: جامعه جهانی باید این اقدامات ضد حقوق بشر را محکوم کنند.

وی افزود: اقداماتی که رژیم صهیونیستی و آمریکا در مدت یک ماه گذشته در ایران انجام داده اند مغایر با حقوق بشر بوده و ضد انسانی است.

حجت الاسلام ذاکر با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا  به شرکت فولاد مبارکه اصفهان، انستیتو پاستور، برخی مراکز درمانی و مراکز تولید دارو، از جمله واحدهای مرتبط با داروهای سرطانی، افزود: حمله به بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، صنایع مادر و مراکز علمی و دانشگاهی، اقدامی غیرانسانی، خلاف موازین بین‌المللی و مصداقی آشکار از جنایت جنگی است. 

نماینده مردم ارومیه با تأکید بر اینکه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در برابر قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به بن‌بست رسیده، تصریح کرد: بستن تنگه هرمز موازنه اقتصادی دنیا را به هم زده و قدرت نظامی ایران را به رخ جهانیان کشیده است.

وی با اشاره به تهدید رییس جمهور آمریکا در برگرداندن ایران به عصر حجر گفت: پیشینه کشور ایران از آمریکا بسیار قدیمی تر بوده و اگر بنا به برگرداندن کشوری به عصر حجر باشد این ایران است که می تواند چنین ادعایی داشته باشد.

نماینده ارومیه، تصریح کرد: رییس جمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی با خیال خام تصرف ایران اسلامی و تجزیه کشورمان جنگ را آغاز کردند و در حال حاضر در باتلاق جنگ گیر افتاده اند و دنبال راه فرار می گردند و در همین راستا طرح مذاکره با ایران را عنوان می کنند این در حالی است که نیروهای نظامی ایران با تمام قوا در مقابل دشمن ایستادگی کرده و در حال شکست آن هستند.

وی افزود: مسئولین کشور اجازه نخواهند داد با آتش بس و مذاکره رژیم صهیونیستی و آمریکا تجدید قوا کرده و دوباره ایران را تهدید کنند بلکه با تمام قوا درس عبرتی فراموش نشده به آنها داده و موازنه سیاسی منطقه را تغییر خواهند داد.

حجت الاسلام ذاکر به ایستادگی مردم کشور در شب های حضور در خیابان اشاره کرد و گفت: مردم با حضور در خیابان پاسخ یاوه گویی های ترامپ را داده اند و تا اخرین نفس سنگر خیابان را رها نخواهند کرد.

