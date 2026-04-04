۴ کشته و مجروح در تصادف محور مهاباد به بوکان
مسئول اورژانس و فوریت های پزشکی مهاباد گفت: تصادف در مسیر مهاباد به بوکان ۳ نفر از سرنشینان را به کام مرگ کشاند و یک نفر دیگر نیز زخمی شد.

به گزارش ایلنا، محسن رسولی بیان کرد: همزمان با دریافت گزارشی مبنی بر تصادف در محور مهاباد به بوکان، بلافاصله کادر فوریت های پزشکی به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: این حادثه بین خودروهای سواری پژو و پژو پارس رخ داد که متاسفانە سه سرنشین آنها فوت و یک سرنشین دیگر مجروح شد.

مسئول اورژانس و فوریت های پزشکی مهاباد گفت: طی این عملیات سه دستگاه آمبولانس اورژانس این شهرستان حضور داشتند.

 

