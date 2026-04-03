قاتل فراری در چهارمحال و بختیاری دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سردار حسین امجدیان اظهارداشت: بنا بر گزارشی مبنی یک مورد وقوع قتل در شهرستان سامان و متواری شدن متهم بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ظرف کمتر از یک ساعت قاتل در عملیاتی غافلگیرانه در محل اختفا دستگیر و یک دستگاه خودرو مشارالیه توقیف و ضمن انتقال به شهرستان سامان و تفهیم اتهام توسط بازپرس محترم ویژه قتل ، روانه زندان گردید.

