تعداد شهدای حملات به پل B1 به ۱۳ نفر افزایش یافت

به گزارش ایلنا از البرز، امیرحسین دانش‌کهن مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز با اشاره به ۱۳ شهید حمله دشمن آمریکایی‌_صهیونی به پل B1 اظهار کرد: از این تعداد ۴ زن به شهادت رسیدند.

وی با عنوان‌ اینکه شهدای حملات روز ۱۳ فروردین از همه گروه‌های مردمی و حتی کارکنان زحمتکش شهرداری است، افزود: امروز پیکر ۲ شهید تشییع شد و مراسم تشییع سایر شهدا اطلاع رسانی خواهد‌ شد.

دانش کهن گفت که جنگ رمضان در استان البرز در مجموع ۴۴ شهید مردمی داشته است.

