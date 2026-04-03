English العربیه
مدیرکل بنیاد شهید خبر داد:

تعداد شهدای حملات به پل B1 به ۱۳ نفر افزایش یافت

جنگ رمضان در البرز ۴۴ شهید بجا گذاشت

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز از افزایش شهدای حمله دشمن به پل B1 خبر داد و گفت که تعداد شهدا به ۱۳ نفر افزایش پیدا کرد.

به گزارش ایلنا از البرز، امیرحسین دانش‌کهن مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز با اشاره به ۱۳ شهید حمله دشمن آمریکایی‌_صهیونی به پل B1 اظهار کرد: از این تعداد ۴ زن به شهادت رسیدند.

وی با عنوان‌ اینکه شهدای حملات روز ۱۳ فروردین از همه گروه‌های مردمی و حتی کارکنان زحمتکش شهرداری است، افزود: امروز پیکر ۲ شهید تشییع شد و مراسم تشییع سایر شهدا اطلاع رسانی خواهد‌ شد.

دانش کهن گفت که جنگ رمضان در استان البرز در مجموع ۴۴ شهید مردمی داشته است.

