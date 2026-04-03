به گزارش ایلنا، عیسی قاسمی طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران در خصوص شرایط ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان مازندران اظهار داشت: با عنایت به اختیارات استانداران و بنا به دستور استاندار مازندران، فعالیت تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی از تاریخ ۱۵ فروردین ماه در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ می باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران ادامه داد: مدیران دستگاه‌ها مجازند با رعایت سقف حداقل ۵۰ درصد حضور، مابقی پرسنل را به صورت دورکاری سازماندهی نمایند مشروط بر اینکه هیچ‌گونه وقفه‌ای در خدمات رسانی به مردم ایجاد نشود.

قاسمی طوسی، در خصوص وضعیت فعالیت مدارس گفت: فعالیت مدارس و مراکز آموزش عالی تا اطلاع ثانوی بصورت مجازی می‌باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران خاطرنشان کرد: همچنین فعالیت ادارات در روزهای پنجشنبه نیز همچنان به صورت دورکاری می باشد و کارکنان مشمول دورکاری موظفند طبق برنامه‌ریزی دستگاه متبوع، وظایف خود را پیگیری نمایند.

وی افزود: در صورت نیاز به حضور فیزیکی هر یک از کارکنان از شنبه تا پنج شنبه برای جلوگیری از وقفه در امور اداری، کارکنان موظف به حضور در محل کار خواهند بود.

این مسئول در خصوص فعالیت بانک‌ها گفت: فعالیت بانک‌ها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ تعیین شده و در روزهای پنجشنبه نیز خدمات‌رسانی صرفاً از طریق شعب کشیک انجام می‌شود.

قاسمی طوسی تاکید داشت: دستگاه‌های امدادی، درمانی و خدمات‌رسان از این دستورالعمل مستثنی بوده ، وطبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

انتهای پیام/