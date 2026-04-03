به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط‌عمومی شرکت گاز استان اصفهان اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند مالکین منازل و آپارتمان‌هایی که در حوادث اخیر صرفاً شیشه‌های ساختمان آن‌ها شکسته شده و صدمه دیگری وارد نشده است، می‌توانند جهت برقراری مجدد جریان گاز طبیعی و دریافت راهنمایی‌های لازم با شماره‌ تلفن‌های ۱۹۴ مرکز امداد و فوریت‌های حوادث گاز یا ۳۸۱۳۳۷۳۷ تماس حاصل کنند.

