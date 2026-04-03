به گزارش ایلنا از اصفهان، محمودرضا صادقی ظهر جمعه‌ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سه نفر از افراد مرتبط با شبکه‌های معاند شناسایی و توسط مأموران سازمان اطلاعات این فرماندهی دستگیر شدند.

سرهنگ محمودرضا صادقی با تشریح جزئیات این پرونده گفت: این افراد با ارتباط‌گیری با شبکه‌های معاند، اقدام به ارسال اطلاعات و پیام‌هایی به خارج از کشور می‌کردند.

وی اضافه کرد که متهمان همچنین تصاویر مختلفی از نقاط گوناگون جمع‌آوری و برای این شبکه‌ها ارسال کرده بودند.

فرمانده انتظامی سمیرم در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳ یا ۱۱۴ به دستگاه‌های امنیتی و انتظامی پیگیری کنند.

انتهای پیام/