مراسم تشییع افسر لشگر 16 زرهی قزوین برگزار شد

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید سروان هدایت دانشور که در پی جنایات ناشی از حملات موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیده بود، روز جمعه بعد از اقامه نماز در قزوین برگزار شد.

به گزارش ایلنا در قزوین، پیکر مطهر شهید اقتدار ایران، سروان هدایت دانشور از پرسنل کادر ارتش جمهوری اسلامی ایران که بر اثر شدت جراحات ناشی از حملات موشکی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به فیض شهادت نائل آمده بود،‌ بعد از نماز جمعه قزوین و با استقبال گسترده مردم همیشه در صحنه دیار مومنان از مسجد النبی (ص) تا گلزار شهدای این شهر تشییع و به خاک سپرده شد.

مردم شهیدپرور و قدرشناس قزوین با حضور در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بار دیگر با آرمان‌ها و اهداف والای شهیدان تجدید بیعت کردند.

حاضران با شعار «الله اکبر، خامنه‌ای رهبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسراییل» پیکر این شهید را بدرقه کردند.

