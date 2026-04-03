شدت گرفتن وزش باد در استان زنجان / بارش باران در هفته پیش رو

به گزارش ایلنا، حسین سلطانی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان زنجان امروز جمعه 14 فروردین ماه تا قسمتی ابری بوده و در برخی از ساعات با افزایش ابر و رگبار ضعیف و پراکنده باران و رعدوبرق همراه شده است. این شرایط همچنان تا روز سه‌شنبه 18 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

وی به شدت میزان بارش‌ها در روزهای هفته پیش رو اشاره کرده و ادامه داد: مقدار بارش‌ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه 16 و 17 فروردین ماه کمی بیشتر از سایر روزهای هفته خواهد بود. در رابطه‌ با این سامانه بارشی، هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است که تا روز دوشنبه 17 فروردین ماه اعتبار دارد.

کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوا اشاره کرده و اظهار داشت: دمای این استان در روزهای آینده کمی کاهش پیدا خواهد کرد. در بازه زمانی شبانه‌روز گذشته ایستگاه سعیدآباد با صفر درجه کمترین و ایستگاه گیلوان با 27 درجه بیشترین دمای ثبت‌ شده در استان را داشته است.

