یک مسوول:
حمله مجدد دشمنان به منطقهای خارج از محدوده شهری در شمال استان قم / حمله خسارت جانی در پی نداشت
کد خبر : 1768881
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم به حمل مجدد دشمنان در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به خارج از محدوده شهری قم حمله کردند. این حمله خسارت جانی در پی نداشته است.
به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری افزود: ساعتی پیش و برای بار دوم در روز جمعه 14 فروردین ماه، منطقهای در خارج از محدوده شهری این استان و در شمال شهر قم هدف حمله دشمنان متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت.