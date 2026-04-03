به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در بازدید از ارگ کریم‌خان، با اشاره به جایگاه ممتاز استان فارس در گردشگری کشور، به‌ویژه در ایام نوروز، گفت: اماکن تاریخی، فرهنگی، میراثی و زیارتی استان فارس پذیرای میهمانان عزیزی هستند که از سراسر کشور به این استان سفر می‌کنند و لازم است روند خدمت‌رسانی به آنان با کیفیت مطلوب ادامه یابد.

وی با بیان این‌که بازدیدهای میدانی از حافظیه، سعدیه هرکدام ۲ مرتبه، پاسارگاد، تخت جمشید، دشت ارژن و دیگر مقاصد گردشگری استان در روزهای اخیر انجام شده است، افزود: در این بازدیدها، علاوه بر گفت‌وگوهای صمیمانه‌ با مردم، هنرمندان و فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، مسائل و مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفت و در موارد لازم، دستورات مقتضی برای رفع مشکلات صادر شد.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به فعالیت جمعی از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی در ارگ کریم‌خان، تصریح کرد: برخی از این فعالان درخواست افزایش ساعت فعالیت مجموعه را مطرح کردند و بر همین اساس، دستور داده شد ساعت بازدید ارگ تا ساعت ۱۹ افزایش یابد تا علاقه‌مندان بتوانند در ساعات بیشتری از این بنای ارزشمند بازدید کنند و هنرمندان نیز از محدودیت‌های زمانی آسیب نبینند.

وی ادامه داد: در شرایطی که پس از تعطیلات نوروزی و بازگشت مسافران، میزان مراجعه به برخی از اماکن گردشگری کاهش یافته، افزایش ساعت بازدید می‌تواند به رونق بیشتر این مجموعه و تقویت فعالیت هنرمندان مستقر در آن کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری موضوع هیئت‌امنایی اداره شدن اماکن میراثی فارس، اظهار کرد: در گفت‌وگو با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این موضوع مطرح شد و با موافقت وی، مقرر شده روند اجرای این شیوه مدیریتی از تخت جمشید آغاز شود.

استاندار فارس میراث فرهنگی را یکی از ارکان توسعه پایدار دانست و صیانت از این سرمایه‌های ملی را لازمه توسعه گردشگری فارس عنوان و تأکید کرد: بخشی از درآمد حاصل از بازدید اماکن تاریخی باید برای نگهداری و توسعه آثار در همان استان هزینه شود.

امیری افزود: با موافقت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مقدمات اجرای ساختار هیئت‌امنایی برای مدیریت اماکن میراثی و فرهنگی فارس فراهم شده و این موضوع پس از تکمیل شرایط لازم، به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص نظارت بر این اماکن نیز همچنین به مسئله وندالیسم و آسیب‌رسانی به اماکن تاریخی نیز اشاره و تصریح کرد: اغلب بازدیدکنندگان به اصول حضور در این اماکن احترام می‌گذارند و برای پیشگیری از آسیب‌های موردی ناشی از ناآگاهی و بی‌توجهیِ تعداد اندکی است، باید فرهنگ‌سازی انجام شود.

استاندار فارس در پاسخ به پرسشی در خصوص حفظ آثار میراثی در محدوده شهر شیراز، با تأکید بر حساسیت ویژه کمیسیون ماده ۵ در بررسی تغییر کاربری اراضی و املاک مرتبط با آثار میراثی، گفت: در این کمیسیون، نظر اداره‌کل میراث فرهنگی درباره میراثی بودن یا نبودن هر ملک، مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد و تاکنون نیز از مهرماه ۱۴۰۳ و قبول مسئولیت در فارس، هیچ موردی وجود نداشته که میراث فرهنگی اثری را میراثی اعلام کند و در ادامه، مجوز ساخت خانه یا واحد تجاری در آن صادر شود.

وی افزود: در سایر موضوعات نیز هر زمان اداره‌کل میراث فرهنگی نسبت به یک اثر تاریخی اظهار نظر کرده، با دقت و حساسیت کامل مورد توجه قرار گرفته و اجازه داده نشده هویت تاریخی و ملی این آثار مورد تعرض، تعدی یا نگاه صرفاً تجاری قرار گیرد.

استاندار فارس با بیان اینکه توسعه نباید در تعارض با میراث فرهنگی دیده شود، تصریح کرد: حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی خود بخشی از توسعه است و میراث فرهنگی یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری استان به شمار می‌رود؛ موضوعی که در سند گردشگری استان و همچنین در تصمیمات شورای برنامه‌ریزی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در این بازدید ۲ ساعته سید احمد احمدی‌زاده مشاور عالی و رئیس حوزه استاندار، مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری و حسن دهقان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری نیز وی را همراهی کردند.

