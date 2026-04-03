به گزارش ایلنا، بر اساس این اعلام، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در شهر شیراز از ساعت ۸ تا ۱۴ خواهد بود و ۳۰ درصد از کارکنان به‌صورت حضوری و مابقی به‌صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.

همچنین در شهرستان‌های استان، نحوه حضور کارکنان با نظر فرمانداران و متناسب با شرایط هر شهرستان تعیین خواهد شد.

این تصمیم با هدف تنظیم و مدیریت مطلوب فعالیت دستگاه‌های اجرایی و استمرار ارائه خدمات عمومی اتخاذ شده است.

