اعلام جزئیات ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی فارس از ۱۵ فروردین

بنا بر اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس، جزئیات ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان از روز ۱۵ فروردین تعیین و ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، بر اساس این اعلام، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در شهر شیراز از ساعت ۸ تا ۱۴ خواهد بود و ۳۰ درصد از کارکنان به‌صورت حضوری و مابقی به‌صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.

همچنین در شهرستان‌های استان، نحوه حضور کارکنان با نظر فرمانداران و متناسب با شرایط هر شهرستان تعیین خواهد شد.

این تصمیم با هدف تنظیم و مدیریت مطلوب فعالیت دستگاه‌های اجرایی و استمرار ارائه خدمات عمومی اتخاذ شده است.

 

