طی ۲۴ ساعت گذشته رخ داد؛
۴ فوتی و ۳۹ مصدوم در سوانح ترافیکی فارس
روابط عمومی مرکز اورژانس فارس از جانباختن چهار تن و مجروح شدن ۳۹ نفر در پی وقوع چندین حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان طی روز ۱۳ فروردین ماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس آمار مرکز فوریتهای پزشکی استان، خونینترین حادثه روز پنجشنبه، ۱۳ فروردین در ساعت ۱۷:۰۷ رخ داد که طی آن، برخورد شدید دو خودروی کوییک و پراید در محور شول به سمت محمودآباد (بند امیر)، منجر به جانباختن دردمِ سه سرنشین و مصدومیت شش نفر دیگر شد که مجروحان توسط چهار دستگاه آمبولانس به بیمارستان شهید مطهری مرودشت انتقال یافتند.
همچنین در حادثهای دیگر که ساعت ۱۹:۱۲ همانروز در جاده امامزاده آقام شهید شهرستان فراشبند به وقوع پیوست، برخورد یک دستگاه پژو پارس با عابران پیاده، مرگ یک نفر را رقم زد و چهار مصدوم دیگر این سانحه نیز راهی بیمارستان حضرت امام هادی(ع) شدند.
در بخش دیگری از گزارش اورژانس فارس، به تصادف دو دستگاه پژو در جاده سده به سمت آسپاس در شهرستان اقلید اشاره شده که این واقعه هفت مصدوم بر جای گذاشت و همگی به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) منتقل شدند.
همچنین برخورد زنجیرهای سه وسیله نقلیه شامل پراید، پژو و موتورسیکلت در جاده لپویی - بیضا، هفت مجروح دیگر به همراه داشت که شش نفر از آنها به بیمارستان مرودشت و یک نفر به بیمارستان شهید رجایی شیراز اعزام شدند.
واژگونی یک دستگاه پراید در محور شیراز - سروستان در ساعت ۱۶:۲۲، منجر به جراحت پنج سرنشین شد که چهار تن از آنها به بیمارستانهای نمازی و رجایی شیراز منتقل شده و یک نفر در محل درمان شد.
در جاده امامزاده آقام شهید فراشبند نیز برخورد پژو پارس و پراید پنج مصدوم بر جای گذاشت که به بیمارستان فیروزآباد منتقل شدند. همچنین تصادف دو خودروی سمند در شهرک مهدیه مرودشت نیز باعث مصدومیت پنج نفر دیگر شد که توسط دو دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.