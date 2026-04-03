وزارت اطلاعات اعلام کرد:
دستگیری 28 تروریست تکفیری وابسته به دشمنان در استان سیستان و بلوچستان
وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با نقشآفرینی مؤثر اطلاعات مردم پایه و اقدامات گسترده اطلاعاتی، عملیاتی و فنی، سربازان گمنام امام زمان در ادارهکل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، ضربات مهلکی به چندین هسته عملیاتی فعال 5 گروهک تروریستی و تجزیهطلب وابسته به دشمن آمریکای و رژیم صهیونیسی وارد کردند و در پی آن 28 تروریست تکفیری وابسته به دشمنان دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به خلاصهای از اقدامات انجام شده در این خصوص اشاره شده و آمده است: شناسایی و بازداشت 13 نفر از اعضای عملیاتی 2 گروهک تروریستی تکفیری سابقهدارِ مستقر در جدار مرزهای جنوبشرقی کشور، که قصد داشتند با انجام ترورها و اقدامات گسترده خرابکارانه، زمینه ناامنی و همچنین بستر ورود تیمهای عملیاتی وارداتی را برای ساعت صفر و آغاز زمینه اغتشاشات گسترده در استان سیستان و بلوچستان فراهم کنند.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: شناسایی و دستگیری 10 عامل وابسته به 3 گروهک تروریستی دیگر که تحت هدایت آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی، با تشکیل هستههای داخلی و شناسایی و جذب جوانان در هستهها و تیمهای چند نفره تروریستی، در پی سوق دادن استان سیستان و بلوچستان به سمت آشوب، ناامنی و همچنین فراهم ساختن زمینه اقدامات ایذایی و خرابکارانه به نفع دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی در شرایط جنگی بودند.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود آورده است: تعداد 5 مزدور مرتبط با ستاد رسانهای رژیم صهیونیستی، شبکه تروریستی اینترنشنال و سایر سرپلهای جاسوسی فارسیزبان در فضای مجازی و کانالهای ماهوارهای در تور امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته و بازداشت شدند. این متهمین با تصویربرداری و ارسال مختصات برخی اماکن نظامی، دفاعی، حساس و حتی اماکن تجاری و اقتصادی در جنوب استان در پی همراهی با دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی بودهاند.
در ادامه اطلاعیه صادر شده از سوی وزارت اطلاعات به دیگر اقدامات انجام شده در راستای شناسایی مزدوران و گروهکهای تروریستی اشاره شده و به صراحت آمده است: علاوه بر این اقدامات، در راستای رصد، پایش مستمر، کنترل و شناسایی مرتبطین وابسته به ستادهای رسانهای دشمن، تعداد قابل توجهی از این عناصر مزدور و گروهکهای تروریستی مورد شناسایی قرار گرفتند که بر این اساس در حال تشکیل پرونده برای برخورد قانونی مقتضی است.
همچنین در اطلاعیهای که از سوی وزارت اطلاعات صادر شده، عنوان شده است: در سلسله عملیاتهای گسترده در سطح استان سیستان و بلوچستان، از محلهای اختفاء، خانههای تیمی و مناطق آلوده ضربه خورده مزدوران، مقادیر قابل توجهی انواع سلاحهای جنگی از قبیل کلاشینکوف، کلت کمری، بیش از 20 عدد بمب دستی و مقادیر فراوانی مواد پیشساز بمب، 20 دستگاه تجهیزات ارتباطی اینترنت ماهوارهای استارلینک کشف و ضبط شده است.
در اطلاعیه فوق آمده است: ضمن سپاس مجدد و صمیمانه از هممیهنان ارجمند برای ارائه گزارشهای مردمی و با توجه به نقش تعیین کننده زمان در پیگیری و به نتیجه رساندن گزارشات، از مردم عزیز تقاضا میشود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات با شماره 113، یا درگاههای رسمی ستاد خبری این وزارتخانه در پیامرسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس @vaja113 (با تیک آبی) گزارش کنند.