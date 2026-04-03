مدیرکل منابع طبیعی قزوین:

کاشت نهال امنیت زیستی و چرخه حیات را حفظ می‌کند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: ما با کاشت نهال امنیت زیستی و چرخه حیات را برای آیندگان حفظ کرده و به طور مستمر به این امر مقدس ادامه خواهیم داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، آزیتا اسدی در جریان اجرای پویش کاشت نهال گفت: کاشت نهال از مهمترین تأکیدات رهبر شهیدمان برای گسترش آبادانی ایران است.

وی اضافه کرد: این سیره ایشان سرلوحه کار همه ماست و رهبر معظم انقلاب نیز بر تداوم کار پسندیده کاشت نهال و ساختن آینده درخشان ایران تأکید ویژه فرمودند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ادامه داد: ما با کاشت نهال امنیت زیستی و چرخه حیات را برای آیندگان حفظ کرده و به طور مستمر به این امر مقدس ادامه خواهیم داد.

گفتنی است؛ مراسم کاشت نهال در پویش نهال امید در استان قزوین با حضور دکتر افلاطونی معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مهندس قاسم زاده مدیر کل دفتر ممیزی سازمان و حریری مقدم رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در پارک باراجین اجرا شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
