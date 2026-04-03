به گزارش ایلنا از قزوین، آزیتا اسدی در جریان اجرای پویش کاشت نهال گفت: کاشت نهال از مهمترین تأکیدات رهبر شهیدمان برای گسترش آبادانی ایران است.

وی اضافه کرد: این سیره ایشان سرلوحه کار همه ماست و رهبر معظم انقلاب نیز بر تداوم کار پسندیده کاشت نهال و ساختن آینده درخشان ایران تأکید ویژه فرمودند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ادامه داد: ما با کاشت نهال امنیت زیستی و چرخه حیات را برای آیندگان حفظ کرده و به طور مستمر به این امر مقدس ادامه خواهیم داد.

گفتنی است؛ مراسم کاشت نهال در پویش نهال امید در استان قزوین با حضور دکتر افلاطونی معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مهندس قاسم زاده مدیر کل دفتر ممیزی سازمان و حریری مقدم رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در پارک باراجین اجرا شد.

