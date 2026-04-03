خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:

عدم تغییر در ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر / حضور 30 درصدی کارکنان

کد خبر : 1768807
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور اشاره کرده و گفت: ساعت کاری ادارات استان بوشهر تغییری نداشته و از تاریخ 15 فروردین ماه جاری تا اطلاع ثانوی به همان روال گذشته تداوم خواهد یافت.

به گزارش ایلنا، فردین اسلامی‌راد افزود: با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم و حفظ امنیت و آرامش کارمندان و کارکنان نظام اداری، با موافقت استاندار بوشهر، مقرر شده ساعت فعالیت ادارات استان بوشهر از ساعت 8 تا 12 با حضور 30 درصد از کارکنان استمرار یابد.

وی ادامه داد: فعالیت بانوان شاغل در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر به صورت دورکاری و غیرحضوری خواهد بود. تمام رده‌های مدیریتی ملزم به حضور تمام‌وقت در محل کار هستند. هرگونه تغییر در ساعت کاری و نحوه فعالیت ادارات متعاقباً اعلام می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر اظهار داشت: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی، از شمول این بخشنامه اعلام شده مستثنی هستند.

اسلامی‌راد به دیگر مستثنیات این بخشنامه اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: همچنین واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده 12 قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت‌کاری شیفت‌گردان از دیگر بخش‌های مورد استثناء از شمول این بخشنامه هستند.

وی به نحوه فعالیت کاری بخش‌های اداری دستگاه‌های اجرایی مستثنی از بخشنامه مذکور اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: بخش‌های اداری دستگاه‌های مورد استثناء در صورت موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه می‎توانند مشمول بخشنامه مذکور شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر به نحوه فعالیت مدارس و دانشگاه‌های این استان اشاره داشته و تأکید کرد: نحوه فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی تا اطلاع ثانوی، تابع تصمیمات نظام آموزشی اعلامی توسط وزارتخانه‌های مربوطه آنها خواهد بود.

اسلامی‌راد ابراز داشت: بانک‌ها از شمول این بخشنامه مستثنی هستند و باید به صورت کشیک، خدمات‌رسانی مطلوب ارائه دهند. همچنین رده‌های مدیریتی و متصدیان پست‌های فنی و تخصصی که ارائه خدمات دستگاه اجرایی ذیربط، منوط به حضور آنان است، مستثنی هستند.

وی بر ضرورت رعایت نظم و انضباط اداری تأکید داشته و اضافه کرد: در راستای رعایت نظم و انضباط اداری و خدمات‌رسانی مطلوب به مردم، ضمن اطلاع‌رسانی به کارکنان و مراجعین، نظارت لازم بر رعایت بخشنامه مذکور توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی صورت پذیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار