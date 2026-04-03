معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
عدم تغییر در ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان بوشهر / حضور 30 درصدی کارکنان
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور اشاره کرده و گفت: ساعت کاری ادارات استان بوشهر تغییری نداشته و از تاریخ 15 فروردین ماه جاری تا اطلاع ثانوی به همان روال گذشته تداوم خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، فردین اسلامیراد افزود: با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم و حفظ امنیت و آرامش کارمندان و کارکنان نظام اداری، با موافقت استاندار بوشهر، مقرر شده ساعت فعالیت ادارات استان بوشهر از ساعت 8 تا 12 با حضور 30 درصد از کارکنان استمرار یابد.
وی ادامه داد: فعالیت بانوان شاغل در ادارات و دستگاههای اجرایی استان بوشهر به صورت دورکاری و غیرحضوری خواهد بود. تمام ردههای مدیریتی ملزم به حضور تماموقت در محل کار هستند. هرگونه تغییر در ساعت کاری و نحوه فعالیت ادارات متعاقباً اعلام میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر اظهار داشت: واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان، بخشهای اجرایی و خدماتی شهرداریها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، پاسگاههای نظامی و انتظامی، از شمول این بخشنامه اعلام شده مستثنی هستند.
اسلامیراد به دیگر مستثنیات این بخشنامه اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: همچنین واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول ماده 12 قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبتکاری شیفتگردان از دیگر بخشهای مورد استثناء از شمول این بخشنامه هستند.
وی به نحوه فعالیت کاری بخشهای اداری دستگاههای اجرایی مستثنی از بخشنامه مذکور اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: بخشهای اداری دستگاههای مورد استثناء در صورت موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه میتوانند مشمول بخشنامه مذکور شوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر به نحوه فعالیت مدارس و دانشگاههای این استان اشاره داشته و تأکید کرد: نحوه فعالیت مدارس، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی تا اطلاع ثانوی، تابع تصمیمات نظام آموزشی اعلامی توسط وزارتخانههای مربوطه آنها خواهد بود.
اسلامیراد ابراز داشت: بانکها از شمول این بخشنامه مستثنی هستند و باید به صورت کشیک، خدماترسانی مطلوب ارائه دهند. همچنین ردههای مدیریتی و متصدیان پستهای فنی و تخصصی که ارائه خدمات دستگاه اجرایی ذیربط، منوط به حضور آنان است، مستثنی هستند.
وی بر ضرورت رعایت نظم و انضباط اداری تأکید داشته و اضافه کرد: در راستای رعایت نظم و انضباط اداری و خدماترسانی مطلوب به مردم، ضمن اطلاعرسانی به کارکنان و مراجعین، نظارت لازم بر رعایت بخشنامه مذکور توسط مدیران دستگاههای اجرایی صورت پذیرد.