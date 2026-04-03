مرگ چهار نفر بدنبال تصادف ۲ خودروی سواری در همدان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان در پی وقوع حادثه ترافیکی و برخورد دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و یک دستگاه کوییک در مسیر قهاوند به همدان، متاسفانه چهار نفر بر اثر شدت آسیب‌ها و جراحات وارده در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند و سه نفر نیز مصدوم شدند.

به محض گزارش حادثه به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس، بلافاصله دو تیم درمانی به محل اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی و انجام اقدامات درمانی، سه مصدوم این حادثه را برای ادامه مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان بعثت همدان منتقل کردند.

همچنین چهار جان‌باخته حادثه پس از تأیید فوت، به عوامل قضایی تحویل داده شدند.

در حال حاضر بررسی علل وقوع حادثه از سوی کارشناسان مربوطه در دست انجام است.

