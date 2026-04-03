وزارت اطلاعات اعلام کرد؛
بازداشت سه عامل مرتبط با درگاه اینترنتی موساد در سمنان با اتکای اطلاعات مردمی
وزارت اطلاعات از شناسایی و بازداشت سه عنصر مرتبط با درگاه اینترنتی سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در استان سمنان خبر داد و اعلام کرد: این افراد قصد داشتند اطلاعات اماکن حساس و نظامی را در اختیار دشمن قرار دهند.
به گزارش ایلنا از وزارت اطلاعات، این وزارتخانه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با نقشآفرینی مؤثر «اطلاعات مردمپایه» و اقدامات اطلاعاتی و فنی سربازان گمنام امام زمان (عج) در چند استان کشور شامل سمنان، گلستان، اسفهان، کرمانشاه و همدان، ضرباتی به عوامل دشمن آمریکایی-صهیونی وارد شده است.
بر اساس این گزارش، سربازان گمنام در استان سمنان در پی رصدهای اطلاعاتی و فنی ادارهکل اطلاعات استان ، سه نفر از عناصر مرتبط با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی که از طریق یک درگاه اینترنتی با این شبکه در ارتباط بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
طبق اعلام وزارت اطلاعات، این افراد با مراجعه به بسترهای ارتباطی طراحیشده از سوی سرویسهای جاسوسی، قصد داشتند اطلاعات مربوط به برخی اماکن حساس و نظامی استان سمنان را جمعآوری و منتقل کنند.
در این اطلاعیه آمده است: افراد بازداشتشده پس از عضویت در گروههای خاص در شبکههای اجتماعی بهویژه در ایام «جنگ رمضان»، ماموریتهایی برای جمعآوری اطلاعات دریافت کرده بودند.
وزارت اطلاعات تاکید کرده است که این عملیات با اتکا به همکاری و هوشیاری مردم و در چارچوب تقویت رویکرد «امنیت مردمپایه» انجام شده و مشارکت شهروندان در گزارشدهی موارد مشکوک، نقش تعیینکنندهای در خنثیسازی تهدیدات داشته است.
در ادامه این اطلاعیه، ضمن هشدار نسبت به فعالیتهای فریبکارانه سرویسهای جاسوسی در فضای مجازی، از شهروندان خواسته شده است از هرگونه ارتباط و همکاری با منابع ناشناس در بسترهای اینترنتی خودداری کرده و موارد مشکوک را به شماره ۱۱۳ اطلاع دهند.